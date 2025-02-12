Altın zirveye yakın

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi için acele etmeyeceğini açıklamasının etkisiyle rekor seviyelere yakın seyretti.



Salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kıran ons altın, yeni güne 2 bin 900 dolar civarında başladı. Yıl başından itibaren 300 dolar değer kazanan altın, sekiz kere rekor tazeledi.



Gram altın, yeni güne 3 bin 344 Türk Lirası'ndan başladı. Çeyrek altın ise 5 bin 500 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'ndeki sunumunda faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA



Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı. ABD'de ocak ayı enflasyonunun yüzde 2,9 ile sabit kalması bekleniyor.



Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

VERGİ ENDİŞELERİ SÜRÜYOR



Fed'in temkinli duruşu külçe altına olan cazibeyi azaltırken, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi adımları enflasyon endişelerini tetiklemeye devam etti.



Tarife politikalarına ilişkin Powell, "Hangi tarife politikalarının uygulanacağı henüz belli değil. Bilmediğimiz bir şey hakkında spekülasyon yapmanın akıllıca olduğunu düşünmüyorum." dedi.



Diğer taraftan büyük merkez bankalarının altın talebi fiyatların aşağı yönlü gevşemesinin önüne geçiyor.