Altın zirveye yakın duruyor

Bu hafta yaşanan dalgalanmalara rağmen, altın fiyatları tarihi zirvesine yakın durmaya devam ediyor. ABD'den gelen karışık ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin faiz indirimi konusundaki farklı yorumları piyasada belirsizlik yarattı.



Salı günü 3 bin 745 dolara yaklaşan külçe altın, rekor seviyesinin sadece 50 dolar altında kaldı. Çarşamba günü, ABD'de yeni konut satışlarının beklenmedik bir şekilde artmasıyla fiyatlar bir miktar geriledi. Bu artış, ekonomideki yavaşlama endişelerini azalttı.



Doların son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkması ise altını dolar kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirdi.



Fed'in gelecekteki adımları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleri için net bir sinyal vermemesini eleştirdi. Powell daha önce, hem zayıflayan işgücü piyasası hem de yüksek enflasyon riskleri nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.



Yatırımcılar, piyasaların yönünü belirleyebilecek olan Cuma günkü ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisini bekliyor.



Güncel altın satış fiyatları



Gram altın satış fiyatı: 4.982,05 TL



Çeyrek altın satış fiyatı: 8.400,00 TL



Yarım altın satış fiyatı: 16.810,00 TL



Tam altın satış fiyatı: 33.587,13 TL



Cumhuriyet altını satış fiyatı: 33.492,00 TL



Gremse altın satış fiyatı: 84.225,41 TL



Ons altın satış fiyatı: 3.734,64 dolar