80 liraya imitasyon bilezik: Altın yükselince talep arttı

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan büyük artış, vatandaşları altına bire bir benzerliği olan imitasyon altına yönlendirdi.

Piyasa değeri 8-10 bin lira olan altın bileziklerin imitasyonlarını 80 liradan başlıyor ve 300 liraya kadar değişiyor.

İmitasyon altın piyasası son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. Satıcılar, vatandaşın altını alım gücü düştükçe imitasyon ürünlerine talebin olacağını söylüyor.



"VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"



Denizli'de 3 yıldır imitasyon satarak geçimini sağlayan Hüseyin Yörü, artan maliyetlerin ve altın fiyatlarındaki yükselişin işlerini arttırdığını anlattı. Yörük, "Bu sektörün içinde 3 yıldır varız. İmitasyon takımı ve gümüş olarak hizmet veriyoruz. Artan maliyetlerden ve altın fiyatlarından dolayı vatandaşlarımız ürünlerimize rağbet göstermeye başladı. Onlar için geniş konsept ürünler yaptık. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ürünlerimizde geçen sezona göre artan döviz kurlarından dolayı yüzde 10-15'lik bir artış söz konusu oldu. Tabi bu ilerleyen zamanlarda ne kadar maliyet oranında bir artış olur bilemiyoruz. Onu da merakla bekliyoruz" diye konuştu.



"İMİTASYON GERÇEK ALTINA BENZEDİĞİ İÇİN VATANDAŞ TALEP GÖSTERİYOR"



Kurdaki dalgalanmaların vatandaşı imitasyon ürünlerine yönlendirdiğini dikkat çeken Yörük, "Son zamanlarda döviz kuru ve altındaki yükseliş imitasyon ürünlerine yüzde 50 ile 60 talep artışına sebep oldu. Ürünlerimizde fazla bir fiyat artışı yapmadık. İmitasyon altını, hediyelik olarak da alan çok var. İmitasyon gerçek altına benzediği için vatandaş talep gösteriyor" ifadelerini kullandı.