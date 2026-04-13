ABD-İran çıkmazı altın ve gümüşü vurdu

Altın, ons başına 4 bin 700 doların seviyelerine gerileyerek yaklaşık yüzde 2 düştü ve geçen haftaki kazanımlarını tersine çevirdi.

Bu düşüş, ABD 'nin İran ile hafta sonu yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma planlarının, kötüleşen küresel enerji kriziyle ilgili endişeleri artırmasıyla gerçekleşti.

Kısıtlamalar, TSİ 17:00'dan itibaren yalnızca İran limanlarına giriş veya çıkış yapan gemiler için geçerli olacak. Pakistan'daki müzakereler bir anlaşmayla sonuçlanmadı. ABD, Tahran'ı nükleer emellerinden vazgeçmeyi reddetmekle suçlarken, İran'ın ise boğazın kontrolünü, savaş tazminatlarını, bölgesel ateşkesi ve dondurulmuş denizaşırı varlıklara erişimi talep ettiği bildirildi.

Kritik nakliye yolunun fiilen kapanması, enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti ve enflasyon risklerini artırdı. Bu da merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği veya hatta politikayı daha da sıkılaştırabileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu dinamik, altın üzerinde baskı oluşturarak, çatışmanın başlamasından bu yana yüzde 10'dan fazla değer kaybetmesine neden oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 672 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 644 dolar, en yüksek de 4 bin 728 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 712 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 824 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 663 lira, en yüksek de 6 bin 827 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 773 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 872 liradan, çeyrek altın 11 bin 425 liradan, yarım altın 22 bin 782 liradan, tam altın ise 45 bin 395 liradan satılıyor.

GÜMÜŞ DE GERİLİYOR

Altına paralel olarak aynı gelişmeler nedeniyle gümüş de değer kaybına yöneldi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 73,66 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 72,65 dolar, en yüksek de 74,76 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 74,32 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 105,58 liradan başladı. Gün içinde en düşük 104,13 lira, en yüksek de 107,14 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 106,55 liradan alıcı buluyor.