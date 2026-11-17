Altın fiyatları ons başına 3 bin 850 dolar civarında işlem gördü ve ABD dolarının güçlenmesi ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinde seyretti.

Bu baskı, Ekim ayı için beklenenden yüksek gelen ABD enflasyon rakamları ve Fed yetkililerinden gelen giderek şahinleşen açıklamaların ardından geldi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kademeli ve istikrarlı faiz artışlarını desteklediğini ancak enflasyon baskılarının yoğunlaşması durumunda daha büyük artışların gerekebileceğini belirtti.

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artışının yüzde 95'ten fazla olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatlıyor; kalan olasılıklar ise 50 baz puanlık bir artışa işaret ediyor.

Yatırımcılar, merkez bankasının para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için bu hafta Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları ve Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı FOMC toplantısı tutanaklarını yakından takip edecekler.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3 bin 851 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 843 dolar, en yüksek de 3 bin 880 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 868 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 238 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 230 lira, en yüksek de 6 bin 288 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 271 liradan alıcı buluyor.