Altın 3 bin doları görecek mi? Dev bankalardan yeni tahminler

Altın fiyatları, ABD'nin faiz indirimi döngüsüne girmesinin ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle zirveye yakın seyretti.



Eylül ayında rekor üzerine rekor kıran ons altın, ekim ayına da pozitif başladı.



Ons altın, bugün yüzde 0,7 yükselişle 2.653 dolar civarından işlem gördü. Geçen hafta altın, 2.685 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.



Bu arada dev bankalar altınla ilgili yeni tahminlerde bulundu.



Bank of America, altının ons fiyatının gelecek yıl 3 bin dolara yükseleceğini öngördü.



BofA analistleri, haziran ayındaki raporda altın fiyatının 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etmişti.



Goldman Sachs da altın için uzun vadeli al tavsiyesini yineledi. Daha önce 2 bin 700 dolar seviyesine işaret eden banka, ons altın fiyatı beklentisini 2 bin 900 dolar olarak güncelledi.