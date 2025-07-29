Altın 3 haftanın dibine yaklaştı

Altın, ons başına 3308 dolar civarında seyrederek üç haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti. Bu dönemde, ticaret gerilimlerinin hafiflediğine dair işaretler ve güçlenen ABD doları, metalin cazibesini azalttı.



Yatırımcılar, 12 Ağustos'taki gümrük vergilerinin durdurulması için 90 günlük bir uzatma beklentisiyle ABD ve Çin arasında devam eden görüşmeleri yakından takip ediyor. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret gündemi açısından kritik bir haftaya denk geliyor.



Pazar günü AB ile duyurulan ve çoğu Avrupa malına yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını içeren anlaşmanın ardından, diğer ülkelerin de anlaşmaya varması için bu Cuma ayrı bir son tarih yaklaşıyor.



Kanada ve Güney Kore de dahil olmak üzere diğer büyük ticaret ortaklarıyla görüşmeler devam ediyor. Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta bir toplantı yapması planlanıyor ve piyasalar Eylül ayında olası bir faiz indirimini fiyatlamaya devam etse de, faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca bu hafta PCE fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere bir dizi ABD ekonomik verisini bekliyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3313 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3308 dolar en yüksek de 3320 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3312 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4320 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4314 lira, en yüksek de 4330 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4319 liradan alıcı buluyor.