Altın ABD etkisinde… Neler oluyor?

Altın yatırımcısının risk iştahı yeniden artmaya başladı. ABD ekseninde oluşan gelişmeler küresel piyasaları doğrudan etkiliyor.



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yıllar sonra ABD’nin notunu düşürmesinin yankıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump vergi indirimi tasarısının yürürlüğe girmesini istiyor.



ABD’nin sıkıntılı olduğu bütçe açığını artıracak hamle olan vergi indirimi tasarısı yakından takip ediliyor.



Altın fiyatları da bu gelişmeler ekseninde hareket ediyor ve risk iştahının artmasından ötürü yükseliş gösteriyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3317 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3315 dolar, en yüksek de 3345 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3336 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4142 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4135 lira, en yüksek de 4177 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4166 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4178 liradan alınırken 4235 liradan satılıyor.