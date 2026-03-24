Altın ayı piyasasına geriledi, neler bekleniyor?

Altın, yatırımcıların pozisyonlarını kapatmasıyla Salı günü düşüşünü sürdürerek ayı piyasası evresini derinleştirdi. ABD dolarının güçlenmesi ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi sarı metalin cazibesini azalttı.

Dolar endeksi Salı günü yüzde 0,5 arttı. Daha güçlü bir dolar, diğer para birimlerini elinde bulunduranlar için daha pahalı hale getirerek, dolar cinsinden fiyatlandırılan değerli metallerin cazibesini azaltıyor.

Piyasa gözlemcileri, düşüşü makroekonomik ve pozisyon odaklı faktörlerin bir karışımına bağladı.

Standard Chartered’da kıdemli yatırım uzmanı olan Rajat Bhattacharya, "Altın, (İran) çatışmasının başlangıcında güvenli liman talebi nedeniyle ilk başta değer kazanmış olsa da, fiyatlar son zamanlarda geriledi." dedi.

CNBC ’ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Yatırımcılar teminat çağrılarını ödemek veya mümkün olan her yerde kar elde etmek için nakit topladıkça, piyasa stresinin arttığı dönemlerde bu modelin tekrarlandığını görüyoruz" dedi ve doların son dönemdeki gücünün de altın talebini olumsuz etkilediğini ekledi.

ABD'NİN POLİTİKASI ÖNEMLİ

Piyasa katılımcıları ayrıca ABD para politikasına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendiriyor; sürekli enflasyon, Federal Rezerv’in agresif faiz indirimleri yapma olasılığını azaltarak Hazine tahvil getirilerini yüksek tutuyor.

Yüksek getiriler, faizsiz altın ve gümüşün cazibesini azaltıyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi Salı günü yaklaşık 5 baz puan artarak yüzde 4,384′e yükseldi.

Bazı analistler, satış dalgasının jeopolitik belirsizlik ve yapısal talep tarafından körüklenen uzun süreli bir yükselişin ardından gelen doğal bir düzeltme olduğunu belirtti. Altın geçen yıl yüzde 64′ün üzerinde değer kazandı.

eToro piyasa analisti Zavier Wong, "Altının son dönemde rekor seviyelere ulaşmasının nedeni enflasyondan ziyade daha geniş bir güven kaybıydı: Mali açıklar, jeopolitik parçalanma ve merkez bankalarının sessizce dolar rezervlerinden uzaklaşarak çeşitlendirme yapması. Böyle bir yükselişin ardından, bazı pozisyonların kapatılması kaçınılmazdı. Altın, geçen yıl en iyi performans gösteren varlıklardan biri oldu ve piyasalar dalgalandığında, kaldıraçlı fonlar ve kurumsal yatırımcılar pozisyonlarını azaltma eğilimindedir." dedi.