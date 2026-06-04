Altın baskıdan kurtulamıyor, kayıplarını telafi etmeye başladı

Altın , ons başına yaklaşık 4 bin 450 dolardan işlem gördü ve Ortadoğu çatışmasından kaynaklanan enerji kaynaklı enflasyon şokuna karşı merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi gerekebileceği yönündeki artan beklentiler nedeniyle haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları ve Nisan ayı başlarında yürürlüğe giren ateşkesin ardından yaşanan en ciddi tırmanışta Bahreyn ve Kuveyt'in de çatışmanın ortasında kalmasıyla barış anlaşması umutları da azaldı.

Uzun süren çatışma ve hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması, enerji fiyatlarını yüksek tutarak enflasyon endişelerini körükledi ve daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi.

ABD'de Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskıları yoğunlaşmaya devam ederse Fed'in yakında faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalabileceğini söyledi. Yatırımcılar şimdi Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 437 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 424 dolar, en yüksek de 4 bin 477 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 474 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 553 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 539 lira, en yüksek de 6 bin 617 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 612 liradan alıcı buluyor.