Altın bekleneni veremiyor... Yatırımcılar dikkatle izliyor

Altın, ons başına yaklaşık 3 bin 310 dolara gerileyerek üç haftanın en düşük seviyesine yaklaştı. Jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi ve ABD dolarındaki yükseliş, Federal Rezerv'in Jackson Hole sempozyumu öncesinde metali olumsuz etkiledi.



Salı günü ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya kara birlikleri konuşlandırmayacağını belirtti ancak Rusya ile yaşanan çatışmayı çözme çabaları kapsamında hava desteği sağlama olasılığını açık bıraktı.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmeleri memnuniyetle karşılayarak, devam eden savaşı çözme ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i de içeren olası müzakerelerin önünü açma yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.



Bu arada, tüm gözler Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmada ve merkez bankasının gelecekteki politika yönü hakkında rehberlik arayışında. Günün ilerleyen saatlerinde, son FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ek bilgiler sağlaması bekleniyor. Piyasa fiyatlamaları şu anda bu yıl iki kez 25 baz puanlık faiz indirimine işaret ediyor ve ilkinin Eylül ayında gerçekleşmesi muhtemel.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3317 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3311 dolar, en yüksek de 3321 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3319 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4359 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4354 lira, en yüksek de 4367 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4365 liradan alıcı buluyor.