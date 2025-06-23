Altın bombalamalara tepkisiz kaldı

Küresel piyasalar İsrail-İran savaşına odaklanmışken ABD’de de savaşa dahil oldu.



ABD dün İran’ın nükleer altyapısına ağır bombardıman uçaklarıyla saldırdı. Pazar günü olması sebebiyle piyasalar kapalıydı ve altın işlem görmüyordu.



Bugün ise altın saldırı olmamışcasına sakin seyir izliyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3383 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3352 dolar, en yüksek de 3388 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3362 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4301 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4280 lira, en yüksek de 4327 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralar 4292 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 4307 liradan alınırken 4352 liradan satılıyor.



