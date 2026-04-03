Altın bulunamıyordu, Darphane verileri açıkladı

Altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte fırsat görenler ve altın borcu olanlar kuyumculara koştu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı döneminde kuyumcularda gram, çeyrek, yarım ve tam altın kalmadığı iddia edilmişti.

Fiyat düşüşü nedeniyle olağanüstü talep oluşması karşısında kuyumcular ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtmiş, dükkanlarının camların "Gram altın kalmamıştır" yazılarını asmışlardı.

DARPHANE RAKAMLARI AÇIKLADI

Darphane, Mart ayına ilişkin altın basım adet ve gramlarını açıkladı.

Mart ayında Cumhuriyet Ziynet Altını kategorisinde 983 bin 930 adet çeyreklik, 146 bin 705 adet yarımlık, 154 bin 377 adet birlik, 3 bin 348 adet ikibuçukluk, 62 adet beşlik, Cumhuriyet Altın Sikke kategorisinde 22 bin 15 adet çeyreklik, 2 bin 86 adet yarımlık, 170 bin 605 adet birlik, 540 adet beşlik, 894 adet Reşad Sikke Birlik, 300 adet Reşad Sikke Beşlik üretimi yapıldı.

ÖNCEKİ AYLARA NAZARAN DÜŞÜŞ VAR

Geçtiğimiz Ocak ve Şubat ayları baz alındığında Darphane, Mart ayında daha az altın üretiminde bulunduğu ortaya çıkıyor.