Altın cazibesini yitiriyor

Altın ons başına 3 bin 342 dolar civarına gerileyerek, ticari gelişmelere ilişkin iyimserliğin değerli metalin güvenli liman cazibesini azaltmasıyla bir önceki seansta elde ettiği kazançların bir kısmını geri verdi.



ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Vietnam ile bir ticaret anlaşmasına vardığını ve bu anlaşma kapsamında Vietnam ürünlerine uygulanan sert gümrük vergilerinin bir kısmının kaldırılarak Amerikan mallarının Vietnam pazarına daha fazla erişiminin sağlanacağını duyurdu.



Anlaşma aynı zamanda yeni ikili ticaret anlaşmaları için de umutları arttırdı. Bu arada, mali endişeler ve Federal Rezerv'in daha fazla parasal genişleme beklentileri nedeniyle ABD dolarında devam eden zayıflık kayıpları sınırladı.



ADP verilerine göre özel sektör istihdamı Haziran ayında beklenmedik bir şekilde düşerek iki yıldan uzun bir sürenin ilk düşüşünü gösterdi ve işgücü piyasasının gücüne ilişkin yeni endişeleri artırarak gevşek para politikasını destekledi. Başka bir yerde, İran BM nükleer gözlemcisiyle işbirliğini durdurarak mütevazı bir jeopolitik risk ekledi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3358 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3342 dolar, en yüksek de 3365 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3350 dolardan işlem görüyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4296 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4284 lira, en yüksek de 4318 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4300 liradan alıcı buluyor.