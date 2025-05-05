Altın coştu! Yükseliş yüzde 2'yi aştı

Altın yatırımcıları bir süredir düşüş eğiliminde olan grafiklerden uzaklaşmaya başlıyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, ticaret savaşlarının etkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri gibi birçok etken altın üzerinde karmaşaya neden oluyordu.



Ticaret savaşlarına yönelik söylemlerin yumuşamaya başlaması altın fiyatlarını da aşağı çekmeye başlamış risk iştahı azalmıştı.



FED BEKLENİYOR



Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri indirmesi için yüklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın gölgesinde faiz kararının çıkması ve faizin sabit kalması bekleniyor.



ONS ALTIN



Ons altın gün içinde en düşük 3237 dolar, en yüksek de 3318 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 3314 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın gün içinde en düşük 4013 lira, en yüksek de 4117 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 4109 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4142 liradan alınırken 4191 liradan satılıyor.