Altın denge bulma çabası içinde

Altın fiyatları son zamanların en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.



ABD ve Çin, İsviçre’de gümrük vergileri konusunda anlaştı ve ticaret savaşlarının ana iki aktörü piyasalara can suyu verdi.

90 gün süreli anlaşmayla birlikte gümrük vergileri düşürüldü.



Bunun akabinde küresel borsalar, dolar ve kripto para birimleri yükselirken altın fiyatları geriledi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3238 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3216 dolar, en yüksek de 3265 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3260 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4033 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4012 lira, en yüksek de 4070 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4066 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4090 liradan alınırken 4141 liradan satılıyor.





