Altın detay bekliyor, temkinli yükseliş var

Altın , bir önceki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra bugün ons başına 4 bin 300 doların üzerinde işlem gördü. Bu yükseliş, ABD -İran barış anlaşmasının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacağı beklentilerinin, faiz artırımı beklentilerini körükleyen enerji kaynaklı enflasyon şoku korkularını hafifletmesiyle gerçekleşti.

Geçici anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de her iki tarafça imzalanması bekleniyor ve ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Basra Körfezi'nden petrolün serbest akışının yeniden başlayacağını söyledi.

Ancak ne Washington ne de Tahran mutabakat zaptının metnini yayınlamadı, bu da yatırımcıları temkinli davranmaya itti.

Piyasalar ayrıca bu hafta bir dizi merkez bankası politika kararına da odaklandı; Federal Rezerv'in yeni başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısını yapması ve faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 311 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 306 dolar, en yüksek de 4 bin 333 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 323 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 412 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 406 lira, en yüksek de 6 bin 449 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 436 liradan alıcı buluyor.