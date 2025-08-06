Altın direniyor... Fed'in kararı her şeyi değiştirebilir

Altın, ABD ekonomisindeki yavaşlama endişelerinin güvenli liman talebini artırması ve yatırımcıların faiz oranlarının düşeceğine yönelik beklentileriyle Şubat ayından bu yana en uzun kazanç serisini sürdürdü.



Altın, önceki dört işlem gününde yüzde 3'ün üzerinde değer kazandıktan sonra, Asya piyasalarının açılışında ons başına 3383 dolar civarında sabit kaldı. ABD'de, gümrük vergilerinin ekonomiye verdiği zararın en son işareti, hizmet sektörünün Temmuz ayında fiilen durgunlaştığını gösteren verilerden geldi. Geçen hafta açıklanan diğer rakamlar ise zayıf işgücü piyasası ve tüketici harcamalarına dikkat çekti.



Dünyanın en büyük ekonomisinde görülen zayıflık işaretleri, Federal Rezerv'in Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında para politikasını gevşeteceğine dair bahisleri artırdı ve trader'lar faiz indirimi olasılığını yüzde 90 olarak görüyor. Düşük faiz oranları genellikle faiz getirmeyen altın fiyatlarını destekliyor.



Yatırımcıların ticaret çatışmalarının artması, jeopolitik gerilimler ve dolar cinsinden varlıklara olan güvenin azalması nedeniyle güvenli liman arayışına girmesi nedeniyle altın bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Yine de, değerli metal son birkaç aydır sınırlı bir aralıkta seyrediyor ve Nisan ayında ulaştığı ons başına yaklaşık 3500 dolarlık rekor seviyeyi aşacak yeni katalizörlerden yoksun.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3381 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3373 dolar, en yüksek de 3385 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3374 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4419 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4411 lira, en yüksek de 4427 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4412 liradan alıcı buluyor.