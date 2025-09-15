Altın, doların etkisinde seyrediyor

Altın fiyatları kar realizasyonu ve dolardaki yükseliş nedeniyle gevşedi ancak kayıplar yatırımcıların Fed toplantısını beklemeleri nedeniyle sınırlı kaldı ve işgücü piyasasından gelen bir dizi zayıf verinin ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.



KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın teknik açıdan aşırı satın alınmış durumunda görünüyordu, bu da yeni haftanın başında bir miktar kar realizasyonuna yol açtı. Doların bir miktar direnç göstermesi de altın aleyhine çalışan bir başka faktör" dedi.

Goldman Sachs, cuma günü yayınladığı notta altın için "2026 ortası 4.000 dolar/ons tahminimiz için riskleri yukarı yönlü olarak görsek de, artan spekülatif uzun pozisyonlar, pozisyonlanma ortalamaya dönme eğiliminde olduğundan taktiksel geri çekilme riskini artırıyor." açıklamasında bulundu.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3645 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3626 dolar, en yüksek de 3646 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3644 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4840 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4820 lira, en yüksek de 4850 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4847 liradan alıcı buluyor.

