Altın durdurulamıyor... Yine rekor kırdı

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 379 dolara tırmanarak daha önce kırdığı yeni rekora doğru geri döndü ve yatırımcıların artan ekonomik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman arayışına girmesiyle Mart 2020'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetme yolunda ilerliyor.



Külçe altın, bu hafta ABD-Çin ticaret gerginliklerinin yeniden alevlenmesi ve devam eden ABD hükümet kapanışına ilişkin endişelerin etkisiyle defalarca yeni zirvelere ulaştı. Son ticaret gelişmeleri, Çin'in ABD'yi nadir toprak mineralleri kontrolleri konusunda "panik" yaratmakla suçlamasına yol açarken, ABD yetkilileri bu tür önlemlerin küresel tedarik zincirlerini tehdit ettiği konusunda uyardı.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının zayıflayan bir işgücü piyasasına işaret etmesi ve yatırımcıların bu ay 25 baz puanlık bir indirimi neredeyse tamamen fiyatlandırmasının ardından, getiri sağlamayan metal, ABD faiz indirimi beklentileriyle daha da desteklendi ve Aralık ayında bir indirim daha olması muhtemel. Altın, merkez bankalarının alımları, ETF girişleri ve güvenli varlıklara yönelik güçlü talebin desteğiyle bu yıl şimdiye kadar yüzde 60'ın üzerinde değer kazandı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4279 dolar, en yüksek de 4379 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4359 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5772 lira, en yüksek de 5901 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5877 liradan alıcı buluyor.