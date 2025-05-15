Altın düşerken yükseliş tahmini!

Greenlight Capital hedge fon yöneticisi David Einhorn altın için hala daha fazla yukarı yönlü gördüğünü söyledi.



Spot altının fiyatı bu yıl %20'den fazla arttı ve bu kazançların çoğu ilk çeyrekte geldi.



Greenlight'ın başkanı Einhorn, CNBC'den Scott Wapner'a verdiği demeçte, altın için uzun vadeli görüşünün hala sağlam olduğunu ve emtianın yükselmeye devam edebileceğini söyledi.



Einhorn, "Altın, maliye politikasına ve para politikasına duyulan güvenle ilgilidir. Ve 2008'de altın aldığımızdan beri, ABD'nin maliye ve para politikalarının hem çok agresif olduğu hem de risk yarattığı benim için çok açıktı" dedi.



Einhorn, federal hükümet bütçesi büyüklüğüne oranla sözde Devlet Verimliliği Departmanı'ndan gelen yetersiz maliyet kesintilerini, mali durumun yakın zamanda değişmeyeceğinin bir işareti olarak gösterdi.



Einhorn, "Bir sonraki krize gelene kadar bütçe açığı konusunda hiçbir şey yapmama konusunda iki partili bir anlaşma var" dedi.