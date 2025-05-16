Altın düşmemek için direniyor! Yüzde 36 kazandırdı

Altın karışık seyrini sürdürürken gerilemeyi durdurmak için de direniyor.



Altın yatırımcıları son zamanlarda rekor serilerine alışmıştı. Ticaret savaşlarının başlamasıyla birlikte risk iştahı artmış ve güvenli liman altına yönelim yükselmiş, tarihi rekorlar kırılmıştı.



Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında vergi oranlarının 90 günlüğüne düşmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu gezisi sırasında neredeyse trilyon doları aşan yatırım, mal, hizmet satması, petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bitme ihtimali altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.



ABD ALTIN ÜZERİNDE ÇOK ETKİLİ



Altın güncel konular dışında ABD’nin faiz politikasını da yakından takip ediyor. ABD’de enflasyon 4 yılın dibine geriledi ve Fed’in faiz indirimi için elini güçlendirecek verilerden biri oldu.



Ancak Fed yetkilileri hızlı davranmayıp sabırlı olunması gerektiğini ve birkaç sağlıklı verinin daha açıklanması gerektiği vurgusunu her fırsatta dile getiriyor.



YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 36 KAZANDIRDI



Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 36 kazanç sağladı. Mayı ayında ise şu ana kadar yüzde 1.44 kazanç sağladı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3238 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3195 dolar, en yüksek de 3252 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3201 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4031 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4005 lira, en yüksek de 3989 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3995 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4029 liradan alınırken 4078 liradan satılıyor.