Altın düşüşe geçti... Yatırımcılar şaşkınlığını koruyor

Altın ons başına yaklaşık 3380 dolara geriledi, ancak Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin endişeler arasında güvenlik çağrısının da desteğiyle iki haftanın zirvesine yakın bir seviyede tutundu.



ABD Başkanı Donald Trump, Fed yöneticisi Lisa Cook'u iddia edilen suistimal nedeniyle görevden almaya çalıştıktan sonra hukuki mücadele sinyali verdi. Bu hamle, Fed'in özerkliği ve siyasi baskıya maruz kalma konusundaki endişeleri yeniden canlandırdı.



Analistler, Trump'ın daha gevşek politika hamlesine paralel olarak, Cook'un görevden alınmasının faiz indirimlerini hızlandırabileceği konusunda uyardı. Piyasalar şu anda Eylül ayında çeyrek puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor.



Ticaret konusunda, bir ABD yetkilisi Hindistan ile son tarihten önce bir anlaşmanın olası olmadığını söyledi ve bu durum, Hindistan mallarına uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkmasının önünü açarken, Endonezya belirli emtialara muafiyet sağladı.



Trump ayrıca, nadir toprak elementleri ihracatı nedeniyle Çin'e yüksek gümrük vergileri uygulamakla tehdit ederek iki süper güç arasındaki bağları daha da gerdi. Avrupa'da, Fransa başbakanının güven oylaması öncesinde kemer sıkma planını sürdürmesiyle siyasi riskler arttı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3394 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3380 dolar, en yüksek de 3394 dolardan işlem gördü. Şu sıralar 3380 dolar seviyesinde bulunuyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4477 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4460 lira, en yüksek de 4479 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4460 liradan alıcı buluyor.