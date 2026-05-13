Altın enflasyonun etkisine girdi

Altın , ons başına 4 bin 700 doların altına düştü. ABD enflasyon rakamlarının beklenenden yüksek gelmesi, Federal Rezerv'in faiz indirimine ilişkin beklentileri azalttı. ABD tüketici enflasyonu Nisan ayında yüzde 3,8'e yükseldi; bu, piyasa beklentilerinin (yüzde 3,7) üzerinde ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviye oldu.

Orta Doğu çatışmasına bağlı artan enerji maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Diğer haberlerde ise Hindistan, altın ve gümüş alımlarını kısıtlamak ve para birimini desteklemek amacıyla altın ve gümüşe uygulanan ithalat vergilerini artırdı.

Bu arada, ABD-İran savaşını çözmeye yönelik devam eden diplomatik çabaların tıkanmasıyla petrol fiyatları son üç işlem gününde yükseliş gösterdi ve enflasyon ile enerji piyasalarına ilişkin endişeleri gündemde tuttu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 715 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 687 dolar, en yüksek de 4 bin 726 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 699 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 880 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 845 lira, en yüksek de 6 bin 901 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 682 liradan alıcı buluyor.