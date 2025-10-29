Altın Fed öncesi pozitif

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 3 bin 982 dolara yükseldi ve dikkatler günün ilerleyen saatlerinde Federal Rezerv'in beklenen faiz indirimine çevrilmesiyle son dönemdeki düşüşünü durdurdu.



Yatırımcılar ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasının gelecekteki seyrine dair sinyallerini de takip ediyor; piyasalar halihazırda Aralık ayında bir faiz indirimi daha fiyatlıyor. Bu arada yatırımcılar, güvenli liman talebini daha da azaltabilecek olası bir ABD-Çin ticaret anlaşmasına doğru ilerlemeyi izlemeye devam etti.



ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ABD'nin daha fazla gümrük vergisi artışını durdurmayı ve Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamalarını hafifletmeyi amaçlayan bir çerçeve anlaşmasını sonuçlandırmaları bekleniyor. Metal, üst üste üçüncü aylık kazanım yolunda ilerliyor ve ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, güçlü merkez bankası alımları ve para biriminin değer kaybetmesine ilişkin endişelerin desteğiyle bu yıl yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3956 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3916 dolar, en yüksek de 3982 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3953 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5331 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5286 lira, en yüksek de 5371 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5333 liradan alıcı buluyor.