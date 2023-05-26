Altın fiyatı yükseldi, sahte altın miktarı çoğaldı

NTV- Sena Gürbıyık

Düğün sezonun açılmasıyla altına talep arttı. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle piyasada sık sık sahte altına rastlanıyor.

Sektör temsilcileri sahte altını gerçeğinden ayırmanın mümkün olmadığını söylüyor.

Uzmanlar, sahte altınların dışının altın kaplama içinin bakırdan oluştuğunu ifade ediyor. Düşük ayarlı veya sahte ürünler internet üzerinden de satılabiliyor.

ASİTLİ SU SÜRÜLÜNCE ORTAYA ÇIKIYOR

Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş, sahte altınların görünüşte aynı altın olduğunu belirtirken "Bunun içini kestikten sonra kuyumcu esnafı bunu direkt mihenktaşına sürtüyor. Daha sonra asitli suyu bu sürttüğümüz yere sürttükten sonra bunun silindiğini görüyorsunuz bu altın değil." dedi.

Uzmanlar vatandaşların güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını öneriyor.