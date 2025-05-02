Altın fiyatları hafif yükselişte

Piyasalar altının hareketini yakından izliyor. Yatırımcılar, ABD ve Çin arasında derinleşen ticaret savaşı krizinin yumuşamaya başlamasıyla birlikte risk iştahlarını azaltarak altın tarafından uzaklaşmaya başlamışlardı.



Altın tarihi yüksek seviyelerinden geri gelmeye başlamış ve yükselişlerine ara vermişti.



ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin esneme yapabileceği beklentisi piyasalarda denge unsuru olarak dururken bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi altın için önem arz ediyor.



ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.



ONS ALTIN



Ons altın gün içinde en düşük 3227 dolar, en yüksek de 3269 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 3250 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın gün içinde en düşük 4002 lirayı, en yüksek de 4054 lirayı gördü. Şu sıralar 4037 liradan alıcı buluyor.