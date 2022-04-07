Altın fiyatları bugün kaç TL? 7 Nisan 2022 güncel gram altın, çeyrek altın tam altın alış-satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

1 GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ-NE KADAR ve KAÇ TL?



Gram altın 914 TL seviyesinde işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?



Çeyrek altın bugün 1.486,00 liradan alınıyor, 1.498,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR



Yarım altın bugün 2.976,00 liradan alınıyor, 3.002,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?



Cumhuriyet altın 5.942,00 liradan alınıyor 5.984,00 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 914 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün, yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 910,6 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 16.23 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 914 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.486 lira, Cumhuriyet altını da 5.984 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.926,6 dolardan işlem görüyor.



Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesiyle piyasalarda oynaklığın devam ettiğini bildirdi.



Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini anımsatan analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.



Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

PİYASALARDA SON DURUM 7 NİSAN 2022