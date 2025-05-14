Altın fiyatları dalgalı seyrediyor

Altın fiyatları, son dönemde ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle birlikte inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların risk iştahını artırarken değerli metallerde sert kayıplara yol açtı. Altın, bu gelişmeler karşısında değer kaybederken, yatırımcılar piyasalardaki değişimleri yakından takip ediyor.

ONS ALTIN

Alış: 3.248,30, Satış: 3.251,50

GRAM ALTIN

Alış fiyatı 4.025 TL - satış fiyatı: 4.026 TL / Önceki kapanış: 4.053 TL

ÇEYREK ALTIN



Çeyrek altın alış fiyatı: 6.646 TL - satış fiyatı: 6.703 TL / Önceki kapanış: 6.750 TL

YARIM ALTIN

Alış fiyatı: 13.289 TL - satış fiyatı: 13.402 TL / Önceki kapanış: 13.500 TL



TAM ALTIN

Alış fiyatı: 26.141 TL - satış fiyatı: 26.650 TL / Önceki kapanış: 26.682 TL