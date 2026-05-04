Altın fiyatları dengesiz seyrediyor

Altın, ons başına 4 bin 600 doların üzerinde istikrarlı seyrini sürdürdü. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemilere refakat etme planını ve ABD-İran barış görüşmelerindeki ilerleme işaretlerini değerlendirdi. Bu girişim, bağlantısız ülkelerin bayrağını taşıyan sivil gemilerin tartışmalı su yolundan çıkmasına ve faaliyetlerine devam etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda İran, Washington'ın son 14 maddelik önerisine verdiği yanıtı gözden geçirdiğini belirterek, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması konusunda iyimserliği artırdı.

Onuncu haftasına giren Ortadoğu savaşı, enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti ve enflasyon risklerini artırdı; bu da merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği veya daha da sıkılaştırabileceği endişelerini körükledi. Altın, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 12 düşüşte. Bu arada, Dünya Altın Konseyi'nden gelen veriler, merkez bankalarının ilk çeyrekte altın rezervlerini artırdığını gösterdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 623 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 591 dolar, en yüksek de 4 bin 629 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 606 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 716 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 671 lira, en yüksek de 6 bin 725 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 692 liradan alıcı buluyor.