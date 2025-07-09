Altın fiyatları dolar etkisinde

Altın fiyatları güçlenen doların etkisiyle birlikte güçsüz seyre devam ediyor. Ons altın son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi. ABD'de hazine tahvili getirileri de yükseliş kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ticaret savaşı tehditleri piyasalarda belirsizliği artırdı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3303 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3285 dolar, en yüksek de 3308 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3296 dolar seviyesinde işlem görüyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4249 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4229 lira, en yüksek de 4259 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4244 liradan alıcı buluyor.



UZMAN ÖNGÖRÜLERİ

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3275 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 3247 dolar hedeflenebilir. Direnç ise 3320 ve 3338 dolarda.