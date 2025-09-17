Altın fiyatları düşüşte

Altın, dünkü işlemlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileriyle rekor seviyeye yükselmesinin ardından, dolardaki hafif toparlanma ve kar realizasyonu nedeniyle bugün geriledi.



ABD altın vadeli işlemleri Aralık vadeli kontratlar için yüzde 0,2 düşerek 3 bin 718 dolara indi.



KCM Trade analisti Tim Waterer, "Altının 3 bin 700 dolara yükselişi, doların değer kaybı ve Fed'in yıl sonundan önce ek faiz indirimleri sinyali verebileceği yönündeki beklentilerle desteklendi. 3 bin 700 dolar seviyesinde kar satışları, değerli metalin bu seviyenin altına sarkmasına yol açtı. Ancak Fed toplantısında özellikle güvercin bir ton benimsenirse, altın yeniden yükseliş hareketi yapabilir." dedi.



ABD Merkez Bankası'nın, bugün çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ilerideki gevşeme adımlarının hızını anlamak için yakından takip edilecek.



Düşük faiz oranları, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3689 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3674 dolar, en yüksek de 3695 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3681 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4891 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4880 lira, en yüksek de 4908 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4887 liradan alıcı buluyor.



