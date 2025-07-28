Altın fiyatları geriliyor

Altın fiyatları, ABD ve Avrupa Birliği arasında 1 Ağustos tarife süresi öncesinde varılan çerçeve ticaret anlaşmasının riskli varlıklara olan iştahı artırmasıyla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.



Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle 3340 dolar/onsdan işlem gördü ve 17 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 düşüşle 3331 dolara geriledi.



ABD, Pazar günü Avrupa Birliği ile bir çerçeve ticaret anlaşması imzalayarak,küresel ticaretin neredeyse üçte birini oluşturan iki müttefik arasındaki daha büyük bir ticaret savaşını önledi.



Reliance Securities'in kıdemli emtia analisti Jigar Trivedi, anlaşmanın transatlantik ticaret gerilimlerini azalttığını ve altın üzerinde baskı oluşturduğunu, aynı zamanda dolar endeksini yumuşatarak külçe altına bir miktar destek sağladığını belirtti.



HİSSE TARAFINDA RİSK İŞTAHI ARTTI



Avrupa para birimleri ve ABD borsa endeksi vadeli işlemlerinin yükselmesiyle birlikte anlaşmanın ardından risk iştahı arttı.



Bu arada, üst düzey ABD ve Çinli müzakereciler, daha yüksek tarifeleri önleyen bir ateşkese uzlaşma sağlamak amacıyla uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkları ele almak üzere günün ilerleyen saatlerinde Stockholm'de bir araya gelecekler.



Trivedi, "Kısa vadede altının büyük dalgalanmalar yaşaması beklemiyoruz. Yatırımcılar dikkatlerini ABD para politikası ve ekonomik verileri için kritik bir haftaya çeviriyor." dedi.



Federal Rezserve'in iki günlük politika toplantısı Çarşamba günü sona erdikten sonra gösterge faiz oranını yüzde 4,25- yüzde 4,50 aralığında tutması bekleniyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4352 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4335 lira, en yüksek de 4362 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4355 liradan alıcı buluyor.

