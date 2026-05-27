Altın fiyatları kararsız seyrediyor

Altın, bu hafta başlarında baskı altına girdikten sonra ons başına 4 bin 500 dolar civarında istikrar kazanmaya çalışıyor.

Yatırımcılar, Ortadoğu'daki gerilimlerin yeniden artmasına rağmen ABD ve İran 'ın hâlâ bir barış anlaşmasına varabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içindeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi uzatmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için müzakerelerin devam ettiğini söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, nihai bir anlaşmanın tamamlanmasının birkaç gün daha sürebileceği konusunda uyardı.

Aynı zamanda, ABD ordusu güney İran'da öz savunma saldırıları düzenlediğini açıklarken, İran Devrim Muhafızları, İran hava sahasına girdikleri iddia edilen bir F-35 savaş uçağına ve çok sayıda insansız hava aracına ateş açtığını iddia etti.

Buna rağmen, enerji kaynaklı enflasyon şoku endişeleri, büyük merkez bankalarının para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceği beklentilerini güçlendirdiğinden, altın fiyatları çatışmanın başlangıcındaki seviyelerin yaklaşık yüzde 15 altında kalmaya devam ediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 503 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 495 dolar, en yüksek de 4 bin 527 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 503 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 649 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 635 lira, en yüksek de 6 bin 680 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 644 liradan alıcı buluyor.