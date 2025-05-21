Altın fiyatları karışık seyrediyor

Küresel ekonomi ABD ekseninde hareket etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararların etkileri ortaya çıkmaya başladı.



Risk iştahı azalan altın da sakin seyre yöneldi.



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin notunu yıllar sonra düşürmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. ABD tahvil getirileri yükselirken ABD borsalarına satış geldi.



Risk algısı değişen yatırımcılar nedeniyle altın da yataya yakın karışık seyrediyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3291 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3285 dolar, en yüksek de 3314 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3302 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4107 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4100 lira, en yüksek de 4138 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4122 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4138 liradan alınırken 4199 liradan satılıyor. Çeyrek altın 6782 liradan alınırken 6853 liradan satılıyor.