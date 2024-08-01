Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 1 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan tansiyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine açık kapı bırakmasının ardından iki haftanın zirvesine yükseldi.



Ons altın, güne 2.448 dolar ile yatay bir başlangıç yaptı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel işlem gördü.



Gram altın, 2.610 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.270 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



ABD'de yakın zamanda para politikasının gevşetileceği yönünde beklentiler tahvil ve emtia piyasalarına destek sağladı. Fed, dün politika faizini sabit tuttu ancak eylül ayında bir faiz indirimine kapı araladı.

Bu durum yatırımcıların, günün ilerleyen saatlerinde faiz kararını açıklayacak olan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilere yol açtı ve faiz indirimi olasılığı yüzde 60'a yükseldi.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankası yetkililerinin bu toplantıda faizleri düşürme konusunda "ciddi şekilde ele aldıklarını" söylemesi de küresel risk iştahını destekledi.



Ortadoğu'da artan gerilim de güvenli limana olan talebi artırdı. Hamas lideri Haniye dün İran'da suikastle öldürüldü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Haniye'nin adını geçirmedi ancak "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik." dedi.



Teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon bugün bilançolarını açıklayacaklar. Bu hisselere olan iştah açısından gösterge kabul edilen Nvidia dün keskin yükselişle piyasa değerini yaklaşık 330 milyar dolar arttırdı.