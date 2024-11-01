Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 1 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi belirgin bir değişim göstermedi.



Ons altın, güne yüzde 0,30 yükselişle 2.753 dolardan başladı.



Altın dün gün içerisinde 2.790 dolar ile yeni tarihi zirveyi görmüştü.



Yatırımcılar, Fed'in faizlere ilişkin atacağı adımlarla ilgili ipucu verebilecek istihdam verisi öncesinde temkinli hareket etti.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.040 lira ile rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.848 liraya kadar yükseldi.



Gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalar 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor.



Ekonomistler, ABD'de tarım dışı istihdamın ekimde 113 bin artacağını bekliyorlar.



Fed, para politikası kararını perşembe günü açıklayacak.



Petrol, İran'ın önümüzdeki günlerde Irak topraklarından İsrail'e misilleme saldırısında bulunmaya hazırlandığı yönünde haberlerin ardından kazanımlarını artırdı. Brent petrol, yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

