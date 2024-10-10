Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 10 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon rakamları sonrası yükselişini sürdürdü.



ABD'de manşet enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Aylık enflasyon ise yüzde 0,2 artış gösterdi.



Veri sonrası pozitif seyreden ons altın, yüzde 0,68 artışla 2.626 dolar civarına yükseldi.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.886 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.719 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşse de Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmesi ve işsizlik sigortası ilk başvurularının beklentileri aşması ons altına destek verdi.



Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu.



Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim'de sona eren haftada 33 bin artarak 258 bine çıktı. Bu rakam yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışta Helene Kasırgası ile işçi grevlerinin de kısmen etkili olduğunu belirtti.



ABD Merkez Bankası (Fed) kasım ayında yeniden 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentileri düştü. Piyasalar 25 baz puan faiz indirimini yüzde 88 olasılıkla fiyatladı.

