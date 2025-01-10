Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 10 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, haftanın son işlem günün pozitif başladı.



Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,23 artışla 2 bin 673 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin 41 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 977 liradan fiyatlandı.



Piyasalarda gözler ABD istihdam verilerine çevrildi. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdamın 164 bin artış göstermesi bekleniyor.



İstihdamın beklentilerin üzerinde performans göstermesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasındaki temkinli duruşunu destekleyeceği belirtiliyor.



Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına 10 gün kaldı.

Trump'ın uygulaması beklenen politikaları enflasyon endişelerini tırmandırıyor.