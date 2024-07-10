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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 10 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 10 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamları öncesinde pozitif seyretti.

Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,18 yükselişle 2.368 dolardan işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.505 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.098 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimlerine yönelik beklentilerini artırdı.

Fed Başkanı Powell, Kongre önündeki ifadesinde haziran çeyreğine ilişkin verilerdeki iyileşmeleri doğruladı ancak enflasyon görünümüne olan güveni artırmak için ek verilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Powell, açıklamasında faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin ipucu vermedi.

Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığı yüzde 73 ile fiyatlıyor.

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