Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, açıklanan son verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseldi.



Ons altın, güne yüzde 0,88 yükselişle 2.653 dolar civarında başladı. Fiyatlar geçen ay 2.685 dolar ile tarihi zirveye yükselmişti.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.923 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.780 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



ABD'de enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna rağmen yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Aylık enflasyon ise yüzde 0,2 artış gösterdi.



Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu.



Enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşse de Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmesi ve işsizlik sigortası ilk başvurularının beklentileri aşması ons altına destek verdi.



Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim'de sona eren haftada 33 bin artarak 258 bine çıktı. Bu rakam yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışta Helene Kasırgası ile işçi grevlerinin de kısmen etkili olduğunu belirtti.



Üretici fiyatları da eylülde aylık bazda değişim göstermedi. ÜFE, yıllık bazda yüzde 1,8 ile tahminlerin üzerinde arttı.



Fed'in kasım ayında yeniden 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentileri düştü. Piyasalar 25 baz puan faiz indirimini yüzde 88 olasılıkla fiyatladı.