Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 939 liradan işlem görüyor.



Çeyrek altın 4 bin 704 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 960 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 663 dolardan işlem görüyor.



Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirtti.



ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.



Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 640 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI