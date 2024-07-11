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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD enflasyon verileri öncesi pozitif seyrini sürdürdü.

Ons altın güne yüzde 0,48 yükselişle 2.383 dolar civarında başladı.

Gram ve fiyatları da ons altının yükselişinden destek buldu.

Gram altın, 2.511 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.120 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi konusunda izleyeceği yola ilişkin ipucu edinmek için enflasyon verisini bekliyorlar.

Beklentiler enflasyonun yıllık bazda 3,1'e gerileyeceği yönünde. Ülkede enflasyon geçen ay yüzde 3,3 seviyesinde gelmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne hitaben yaptığı konuşmada, güçlü verilerin devam etmesi halinde merkez bankasının faizleri indirmesine zemin hazırlanacağını söyledi.

Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 75 ile fiyatlıyor.

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