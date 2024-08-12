Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki para politikası adımına ilişkin ipucu verecek olan enflasyon verisi öncesi yatay seyretti.



Ons altın, haftaya yüzde 0,05 artışla 2.435 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.615 Türk Lirası seviyesinde alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.286 Türk Lirası bandında el değiştirdi.



Japonya'daki resmi tatil nedeniyle son zamanlarda görülen dalgalı işlemlerin nedenlerinden biri ortadan kalkarken yatırımcılar küresel ekonomik büyümeye ilişkin ipucu elde etmek için ABD ile Çin'de açıklanacak verileri bekliyorlar.



Haftanın en önemli verilerinden biri ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamları olacak.

Ekonomistler hem çekirdek hem de manşet enflasyonun yüzde 0,2 artacağını ve yıllık çekirdek enflasyonun hafif yavaşlayarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşeceğini bekliyorlar.



ABD'de tüketici fiyatlarına ek olarak, temmuz ayı perakende satışları, bölgesel imalat ve tüketici güveni verileri de izlenecek.



Piyasa aktörlerinin Fed'in gelecek ay büyük bir faiz indirimine gitme olasılığı konusunda kararsızlığı sürdü.



Fed'in yüzde 49 olasılıkla eylülde 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceğini fiyatlanıyor. Bir hafta önce Japonya'da hisseler keskin gerilediğinde bu olasılık yüzde 100 olarak hesaplanıyordu.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,03 düşüşle 103,19 seviyesine geriledi.