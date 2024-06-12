Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, kritik enflasyon verisi ve faiz kararından önce yatay seyretti.



ABD enflasyon rakamları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bugün belli olacak.



Enflasyon verisi saat 15.30'da açıklanacak. Ülkede manşet enflasyonun yıllık yüzde 3,4 civarında gelmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 artması öngörülüyor.



Fed faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell'ın ekonomik gidişata ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.



Ons altın fiyatı, yüzde 0,15 düşüşle 2.313 dolar seviyesinde işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.406 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.939 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Fed'den yıl sonuna kadar en fazla iki faiz indirimi beklenirken, eylül ayının faiz indirimi için erken olabileceği tartışılmaya başlandı.



Piyasalar, Fed'in bu yıl 37 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Tarım dışı istihdam verisi öncesi 50 baz puan faiz indirimi öngörülüyordu.