Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamalar öncesinde bir ayın dip seviyesinde seyretti.



Ons altın, yüzde 0,31 gerileyerek 2.611 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.880 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.617 liradan fiyatlandı.



Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ikinci dönemine hazırlanıyor.



Trump'ın ikinci başkanlık döneminde vergi indirimleri ve daha gevşek düzenlemeler uygulayacağı beklentileri riskli varlıklara talebi artırdı.



Wall Street'in başlıca endeksleri, Tesla'nın piyasa değerinin cuma günü 1 trilyon dolara yükselmesinin ardından şirketin hisselerindeki yüzde 9 yükselişin desteğiyle tarihi zirvelerden kapandı. Bitcoin, 89 bin 957 dolar ile tarihi seviyeye yükseldi.



Elektrikli araç üreticisi şirketin CEO'su Elon Musk'ın desteği nedeniyle Trump'ın başkanlığından faydalanabileceği düşünülüyor.



Yatırımcılar bu hafta yarın açıklanacak ABD TÜFE verisini ve Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere açıklamalarda bulunacak olan merkez bankası yetkililerini izleyecekler.



Piyasalar, Fed'in aralıkta yüzde 87 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.

