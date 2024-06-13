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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 13 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Haziran altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 13 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları
Fed Başkanı Powell: "Enflasyon hedefimize doğru ilerleme kaydedildi"

Fed Başkanı Powell: "Enflasyon hedefimize doğru ilerleme kaydedildi"

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ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen fiyatları, kararı sonrası yeni güne düşüşle başladı.

Ons altın şu sıralarda 2.312 dolar seviyesinde seyrediyor. 

Gram altın 2.402 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın satış fiyatı: 3.913,00

Yarım altın satış fiyatı: 7.924,00 

Tam altın satış fiyatı: 15.809,44 

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.804,00

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

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