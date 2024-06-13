Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 13 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları, Fed kararı sonrası yeni güne düşüşle başladı.
Ons altın şu sıralarda 2.312 dolar seviyesinde seyrediyor.
Gram altın 2.402 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları
Çeyrek altın satış fiyatı: 3.913,00
Yarım altın satış fiyatı: 7.924,00
Tam altın satış fiyatı: 15.809,44
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.804,00
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