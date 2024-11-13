Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 13 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon rakamlarının ardından yükseliş kaydetti.



Ons altın, yüzde 0,8 artışla 2.618 dolara yükseldi.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.883 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.611 liradan fiyatlandı.



ABD'de enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.



Trump'ın ikinci başkanlık döneminde vergi indirimleri ve daha gevşek düzenlemeler uygulayacağı beklentileri riskli varlıklara talebi artırdı.



Yatırımcılar, geçen haftaki seçimlerden önce yüzde 80 civarında olan aralık ayında yeni bir faiz indirimi olasılığını şu anda yüzde 60 olarak görüyor.