Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 13 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başladı.



Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 648 dolardan fiyatlandı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin 61 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 975 liradan işlem gördü.



Analistler, yeni ABD yönetiminin politikalarına ilişkin belirsizlik ortamının güvenli liman talebini desteklediğini belirtti.

ABD'de Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Trump'ın önerdiği gümrük vergilerinin ticaret savaşlarını ve enflasyonu tetikleyerek enflasyona karşı bir koruma olarak görülen değerli metal için uygun bir ortam yaratabileceği ifada edildi.



Cuma günü açıklanan ve beklenenden güçlü gelen ABD istihdam raporu, işgücü piyasasının iyileştiğine ve ekonominin güçlü olduğuna işaret etti. Veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl daha yavaş bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi.



Yatırımcılar bu hafta ABD enflasyon verilerini yakından izleyecek.