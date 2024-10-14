Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 14 Ekim 2024 altın kuru fiyatları
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ekim 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde güçlenen doların etkisinde kaldı.
Ons altın güne yatay seyirle 2.658 dolar civarında işlem gördü.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.926 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.784 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.
Bu hafta çarşamba günü İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararı izlenecek.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin daha fazla ipucu arayacak. Piyasalar, ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından 50 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamayı bıraktı.
Dolar, büyük faiz indirimi beklentilerin azalmasından destek görmeyi sürdürdü. Dolar endeksi, 103,1 seviyesine kadar yükseldi.
Asya tarafında Çin'in ekonomiye destek adımları yakından takip edildi. Çin Maliye Bakanı Lan Foan, cumartesi günü hükümetin borçlanmayı önemli ölçüde artırma vaadinde bulundu. Foan, bu yolla sağlanacak desteğin büyüklüğü konusunda bilgi vermedi.
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